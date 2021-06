Americhe: sottosegretario di Stato Nurland inizia tour in Paraguay, Panama e El Salvador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, Victoria Nuland, si recherà in Paraguay, Panama e El Salvador per un tour diplomatico che parte oggi, 27 giugno, e durerà fino a mercoledì 30 giugno. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Nurland sarà accompagnata da una delegazione di interazione per impegnarsi con leader di alto livello, funzionari governativi e della società civile in tutta la regione. Altri membri della delegazione includono il vicesegretario aggiunto per l'emisfero occidentale Julie Chung, il vice segretario aggiunto alla difesa per l'emisfero occidentale Daniel Erikson, il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l'America centrale, Megan Oates, e il direttore della politica e dei piani per il brigadiere del comando meridionale degli Stati Uniti, generale Rick Uribe. (segue) (Nys)