Business news: Polonia, produzione industriale a maggio cresce del 29,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Polonia a maggio è cresciuta del 29,8 per cento anno su anno. Lo riferisce il portale di informazione economica "Puls Biznesu". Il risultato ha superato le previsioni degli economisti, che si attendevano una crescita del 29 per cento. Rispetto al mese di aprile c'è stata comunque una leggera flessione, pari allo 0,8 per cento. Ad aprile la crescita annua aveva segnato +44,5 per cento. Per quanto riguarda i prezzi della produzione industriale, a maggio osservano un aumento del 6,5 per cento annuo, mentre rispetto al mese precedente aumentano dello 0,8 per cento. (Vap)