Business news: Spagna, Iberdrola avvia impianto fotovoltaico da 328 MW in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola, Iberdrola, ha avviato le pratiche di messa in funzione dell'impianto fotovoltaico di Ceclavín da 328 MW in Estremadura dopo un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, la sua costruzione ha rappresentato una spinta significativa per l'occupazione locale, che, nei momenti di punta, ha impiegato più di 1.140 persone. L'impianto fornirà energia a 175.358 case ed eviterà l'emissione di 110 mila tonnellate di CO2 all'anno. In Spagna, Iberdrola è il leader nel settore delle rinnovabili, con una capacità installata di 17.571 GW ed con il suo piano di investimenti da 150 miliardi di euro prevede di superare i 25 GW entro il 2025. (Spm)