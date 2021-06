Business news: Spagna, lavoratori CaixaBank in sciopero per contestare procedura licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori di CaixaBank sono in sciopero generale per chiedere alla banca spagnola di migliorare le condizioni del processo di licenziamento collettivo e garantire la volontarietà delle uscite. Da quando la direzione di CaixaBank e la rappresentanza sindacale hanno costituito il tavolo di negoziazione più di due mesi fa, ci sono stati progressi in termini di numero di licenziamenti, passati dagli 8.291 esuberi iniziali ai 7.400 attuali, non è stata raggiunta un'intesa in termini di compensazioni. I rappresentanti dei lavoratori, in particolare, hanno chiesto che i licenziamenti avvengano su base volontaria. Se la direzione di CaixaBank si è impegnata nel garantire al massimo questa volontarietà, ritiene che le richieste espresse dai sindacati siano sono troppo costose. Per cercare di raggiungere un'intesa, le negoziazioni, che dovevano terminare il 10 giugno, sono state prorogate fino al 29 giugno. (Spm)