Business news: Spagna, CaixaBank riduce ulteriormente numero licenziamenti da 7.400 a 6.950

- Dopo lo sciopero generale di oggi che ha portato alla chiusura del 70 per cento degli uffici di CaixaBank in tutta la Spagna, la banca ha deciso di ridurre ulteriormente il numero di licenziamenti 7.400 a 6.950 dipendenti, rispetto agli 8.291 previsti nel piano iniziale. Da quando la direzione di CaixaBank e i rappresentanti sindacali hanno formato il tavolo di negoziazione più di due mesi fa, ci sono stati progressi in termini di numero di uscite e di miglioramento delle offerte economiche per i lavoratori, ma i sindacati hanno considerato finora i progressi insufficienti chiedendo a più riprese che il taglio avvenga su base volontaria. Per cercare di raggiungere un'intesa, le negoziazioni, che dovevano terminare il 10 giugno, sono state prorogate fino al 29 giugno. (Spm)