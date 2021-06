Business news: Spagna, Amazon annuncia impianto solare da 152 MW nella comunità Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante statunitense delle vendite online Amazon aumenterà a 520 MW la sua capacità di energia rinnovabile in Spagna con il lancio del suo quinto progetto solare da 152 MW che sarà situato nella comunità di Madrid e che dovrebbe essere operativo a partire dal 2023. Secondo quanto riferito dalla multinazionale in un cominciato, questo impianto si aggiungerà ai quattro progetti fotovoltaici che l'azienda ha già in Andalusia, Estremadura e Aragona. Amazon ha anche annunciato altri 13 nuovi progetti in Finlandia, Canada e Stati Uniti che porteranno l'azienda a disporre di 10 GW di energie rinnovabili. (Spm)