Business news: Cipro, governo valuta privatizzazione della Borsa entro la fine del 2022

- Il governo di Cipro sta valutando incentivi fiscali per incoraggiare le aziende ad entrare nella Borsa di Cipro. Lo ha detto il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, al termine di un incontro con una delegazione della Borsa guidata dal suo presidente del Consiglio di amministrazione, Marinos Christodoulides. Petrides ha chiarito che la pianificazione strategica della Borsa prevede la privatizzazione del mercato azionario cipriota entro la fine del 2022. Da parte sua, Christodoulides ha spiegato che tra due settimane sarà selezionata una società di consulenza come advisor per il processo di privatizzazione, aggiungendo che la Borsa lancerà un nuovo mercato per le piccole e medie imprese piccole imprese. "Siamo in stretto contatto e in stretta collaborazione e abbiamo discusso del piano di sviluppo strategico della Borsa che include uno sforzo di privatizzazione e un investitore strategico entro la fine del 2022", ha detto Petrides secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Cyprus News Agency". (Gra)