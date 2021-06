Business news: Siemens aumenta obiettivi di crescita e redditività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato tedesco Siemens ha aumentato gli obiettivi di crescita e redditività per i prossimi anni. “I nostri motori di crescita sono la digitalizzazione, l'automazione e la sostenibilità”, ha dichiarato l'amministratore delegato Roland Busch. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo intende aumentare le vendite dal cinque al sette per cento all'anno. Finora, l'obiettivo era compreso tra il quattro e il cinque per cento. In particolare, le attività in software e soluzioni dovrebbero sperimentare una crescita a doppia percentuale. Allo stesso tempo, Busch intende aumentare la redditività di Siemens, tra l'altro nei settori delle infrastrutture intelligenti e della tecnologia ferroviaria. In futuro, questo comparto dovrebbe raggiungere un ritorno operativo sulle vendite compreso tra il 10 e il 13 per cento. Per le infrastrutture intelligenti, l'obiettivo di margine è compreso tra l'11 e il 16 per cento. Le industrie digitali dovrebbero avere una redditività tra il 17 e il 23 per cento. (Geb)