Business news: Visa acquisisce piattaforma bancaria svedese Tink per 1,8 miliardi di euro

- Visa, leader globale del mercato delle carte di credito, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della piattaforma bancaria aperta svedese Tink per 1,8 miliardi di euro. "Visa ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Tink, una piattaforma bancaria europea aperta che consente a istituzioni finanziarie, fintech e commercianti di creare strumenti, prodotti e servizi di gestione finanziaria su misura per i consumatori e le imprese europee sulla base dei loro dati finanziari. Visa pagherà un corrispettivo finanziario totale di 1,8 miliardi di euro per acquisire Tink", riferisce una nota. Nonostante l'acquisizione, la piattaforma bancaria europea, creata nel 2012, manterrà il suo marchio e l'attuale team di gestione avrà sede a Stoccolma, aggiunge la nota. L'accordo è ora destinato a ricevere le approvazioni normative necessarie. La transazione non avrà alcun impatto sul programma di riacquisto di azioni proprie di Visa o sulla politica dei dividendi precedentemente annunciata. (Sts)