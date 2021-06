Business news: Volkswagen conferma interesse ad acquisto Europcar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico Volkswagen ha confermato il proprio interesse ad acquistare Europcar, società francese per il noleggio di autoveicoli. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen sta valutando l'operazione con i fondi di investimento Attestor (Regno Unito) e Pon Holdings (Paesi Bassi). Il dialogo tra le società è “in fase iniziale” e “non vi è alcuna garanzia” che giunga a un esito positivo. Intanto, Europcar ha rifiutato un'offerta di acquisto non vincolante per circa 2,2 miliardi di euro. Volkswagen ha fatto sapere che l'acquisizione dell'azienda francese “potrebbe essere interessante” e rappresenterebbe “uno dei tanti modi” per sostenere i propri piani nel settore della mobilità. (Geb)