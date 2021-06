Business news: Turchia-Russia, Ankara sigla accordo di cooperazione con Tatarstan e compagnia Tatneft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha siglato oggi un accordo di cooperazione con la Repubblica del Tatarstan, in Russia, e un’intesa con la compagnia petrolchimica russa Tatneft. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’accordo prevede in particolare una cooperazione tra la Zona economica speciale di Innopolis, in Tatarstan, e il parco tecnologico Informatics Valley, nella provincia turca di Kocaeli: in base all’intesa, il Tatarstan offrirà infrastrutture, formazione, consulenza e servizi di networking a giovani imprenditori nel campo della mobilità, delle tecnologie informatiche e dello sviluppo di giochi. Il memorandum siglato con Tatneft riguarda invece il sostegno finanziario a un impianto produttivo che la compagnia russa intende costruire in Turchia. In occasione di una conferenza stampa tenuta oggi ad Ankara con il presidente tataro, Rustam Minnikhanov, il vicepresidente turco Fuat Oktay ha detto che “la Turchia è un porto sicuro per gli investitori internazionali, grazie alla sua struttura produttiva competitiva, forza lavoro qualificata, location strategica, infrastruttura logistica moderna, sostegno inclusivo e programmi di incentivi”. (Tua)