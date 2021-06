Cooperazione: conclusa formazione di 36 borsisti Ifp Undesa, pronti a partire il 10 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con successo martedì 22 giugno la giornata organizzata dal Centro internazionale di Formazione dell’Ilo di Torino dedicata alla Cooperazione Italiana e, in particolare, all’Aicsnell’ambito del workshop di orientamento previsto dal Programma Undesa Fellowship, edizione 2020/2021. Si tratta, si legge in un comunicato, di un Programma che offre a giovani laureati la possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale (retribuito) in Paesi in via di Sviluppo nell'ambito della Cooperazione Internazionale e quest’anno vede la partecipazione di 36 giovani borsisti selezionati, di cui 28 donne e 8 uomini. Di questi, 19 si recheranno in sedi estere dell'Agenzia: Addis Abeba, Amman, Il Cairo, L’Havana, Dakar, Gerusalemme, Khartoum, Maputo, Nairobi, San Salvador, Tirana e Tunisi. I restanti saranno invece assegnati ad Uffici di Agenzie multilaterali collegate in particolare al sistema delle Nazioni Unite. L'Italian Fellowships Programme di Undesa è un'iniziativa che ha acquisito negli anni sempre maggior rilievo, rappresentando una grande opportunità per i giovani professionisti nel panorama della cooperazione internazionale. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Undesa, il Maeci e Ilo-Ict, alcuni Direttori delle sedi estere e altri colleghi hanno incontrato virtualmente i fellow. (segue) (Com)