Cooperazione: conclusa formazione di 36 borsisti Ifp Undesa, pronti a partire il 10 luglio (2)

- Durante il corso, sono stati affrontati argomenti come la differenza tra cooperazione e aiuto umanitario, la struttura e l’organigramma di AICS Roma e di alcune delle sedi estere. Sono state delineate le attività tecniche e operative relative alla formulazione, valutazione, finanziamento, attuazione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione, con un focus sull'attuazione di politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, coerenza e trasparenza. Dopo l’introduzione di Monica Rossi Rizzi - Senior Programme Officer della Prodev – Partnerships and Programme Development, il direttore Aics Luca Maestripieri ha salutato i ragazzi con un video nel quale ha sottolineato che “Oggi più che mai è necessario rinnovare l’impegno di tutti noi per tornare ad investire con convinzione sui 5 pilastri dell’Agenda 2030 e con la fellowship continuiamo ad investire sulle persone, come voi perché crediamo sinceramente che anche grazie al vostro contributo professionale e personale le sedi Aics possano beneficiare nel quotidiano e portare nuova linfa alle attività che con convinzione e costanza sono chiamate a svolgere”. (segue) (Com)