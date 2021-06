Cooperazione: conclusa formazione di 36 borsisti Ifp Undesa, pronti a partire il 10 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso, tenutosi in modalità virtuale, ha presentato ruolo, attività, struttura e organizzazione della Cooperazione Italiana, in particolare della sede centrale di Aics. Successivamente, sono intervenuti i Direttori delle sedi di Nairobi, Dakar e L'Havana, per illustrare ai futuri fellow le dinamiche e i meccanismi di una sede estera Aics. Dal Kenya si è parlato di innovazione energetica, programmi contro le violenze di genere e cooperazione delegata UE, dal Senegal di gender, comunicazione e rendicontazione della cooperazione delegata, infine da Cuba di patrimonio culturale, agricoltura sostenibile e Gender Toolkit. La giornata di formazione si è conclusa fra l’entusiasmo dei giovani fellow, ormai pronti a partire per raggiungere le proprie destinazioni il prossimo 10 luglio: l’anno che li attende sarà certamente una preziosa esperienza per il loro futuro professionale, ma anche un’occasione di crescita personale che segnerà per sempre la loro vita. (Com)