Ue: Amendola, "l'asse franco-tedesco non basta più"

- Quando c’è di mezzo la politica estera “l’asse franco-tedesco non basta più”. Lo afferma il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in un’intervista a “La Stampa” in cui ha parlato del tentativo della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e del presidente francese, Emmanuel Macron, di costruire un consenso a livello europeo sull’organizzazione di un vertice con il presidente russo, Vladimir Putin. “Nelle relazioni con Mosca pesa il recente passato. Noi pensiamo – il premier lo ha detto chiaramente – che l’Unione non debba temere un dialogo franco, né con loro, né con Pe chino, soprattutto ora che si è rinsaldato l’asse con Washington”, ha detto Amendola che, pur ammettendo che “l’asse franco-tedesco è sempre stato il motore delle soluzioni nuove in Europa”, come emerso con il Recovery plan, sostiene che quando si esce dai confini questo strumento non basta più. “L’Unione europea e il mondo sono più complessi di un tempo, e gli interessi di Parigi e Berlino devono combinarsi con quelli degli altri. È il caso dell’accordo sulle migrazioni”, ha detto il sottosegretario. (segue) (Res)