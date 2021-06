Ue: Amendola, "l'asse franco-tedesco non basta più" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amendola rivendica anche il risultato ottenuto dall’Italia che è riuscita, grazie al presidente del Consiglio Mario Draghi, a riportare il tema dei flussi migratori all’ordine del giorno di un Consiglio europeo. “All’Europa mancava una strategia comune sulle migrazioni” e in questo ambito “occorrono soluzioni che vadano alla radice del problema. L’accordo a cui abbiamo lavorato per due mesi segna un cambio di passo e spinge l’Unione ad accordi con i Paesi di origine e transito dei flussi”. Quando di parla di flussi migratori non si può non parlare della Libia e della collaborazione con l’Onu “per chiudere i campi di prigionia, sostenere i rimpatri assistiti e i corridoi umanitari che evitino di perdere vite in mare. Questo accordo faciliterà anche il negoziato sul superamento del regolamento di Dublino. Può sembrare scontato, ma occuparsi della “dimensione esterna” del problema migrazioni è la cosa più complicata”. In questi anni, ha aggiunto Amendola, “l’Europa sulla Libia non ha marciato unita, ora speriamo di sì”. (Res)