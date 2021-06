Usa: Harris al confine col Messico, pronti a lavorare su cause immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha iniziato la sua prima visita al confine meridionale con il Messico da quando è entrata in carica come numero due della Casa Bianca. "Siamo qui oggi per affrontare e parlare di ciò che porta le persone al confine degli Stati Uniti, e per continuare ad affrontare le cause profonde che inducono le persone a lasciare il loro paese d'origine", ha detto Harris ai giornalisti dopo l'atterraggio. La seconda carica dello Stato ha sostenuto che recarsi a El Paso, in Texas, è sempre stato nei suoi piani. Harris ha iniziato la sua visita in un centro di elaborazione a El Paso, dove la Casa Bianca ha affermato di aver incontrato adolescenti migranti e avvocati e altri avvocati prima di tenere una conferenza stampa con il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas. È la prima volta che Harris si reca al confine tra Stati Uniti e Messico da quando il presidente Joe Biden le ha affidato l'incarico di affrontare le cause profonde della migrazione dall'America centrale e le sfide legate al flusso di migranti, in particolare famiglie e minori non accompagnati.(Nys)