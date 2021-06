Usa: intelligence pubblica rapporto su Ufo, "prove insufficienti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità dell'intelligence statunitense ha pubblicato il suo atteso report sulle informazioni finora disponibili a proposito di una serie di misteriosi oggetti volanti non identificati (Ufo), che sono stati visti muoversi attraverso lo spazio aereo militare ristretto negli ultimi decenni. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”, sottolineando che il fatto che la comunità dell'intelligence abbia diffuso il documento non classificato segna una delle prime volte in cui il governo degli Stati Uniti riconosce pubblicamente che questi avvistamenti aerei da parte dei piloti della Marina e di altri soggetti sono degni di legittimità. Lo studio ha esaminato 144 rapporti su ciò che il governo definisce "fenomeno aereo non identificato", solo uno dei quali gli investigatori sono stati in grado di spiegare entro la fine dello studio. Gli investigatori non hanno trovato prove che gli avvistamenti rappresentino prove di vita extraterrestre o un importante progresso tecnologico da parte di un avversario straniero come la Russia o la Cina. "Dai 144 rapporti di cui ci occupiamo in questa sede non abbiamo chiare indicazioni se dietro di essi ci sia una spiegazione non terrestre, ma andremo ovunque ci porteranno i dati", ha detto un alto funzionario degli Stati Uniti. Ma gli investigatori erano anche convinti che la maggior parte degli avvistamenti fossero "oggetti fisici", ha detto il funzionario ai giornalisti.(Nys)