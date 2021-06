Venezuela: Usa, Ue e Canada pronti a "rivedere" sanzioni se progressi in negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione Europea, Stati Uniti e Canada sono disponibili a "rivedere" la politica delle sanzioni imposte contro il Venezuela se si produce "un significativo progresso in un negoziato globale" che ripristini "le istituzioni del Paese" e permetta di svolgere elezioni libere. "Diamo il benvenuto ai progresso sostanziali e credibili per restaurare i processi e le istituzioni democratiche centrali in Venezuela e siamo disposti a rivedere la politica delle sanzioni sulla base di significativi progressi su un negoziato integrale", si legge in una dichiarazione congiunta emessa poco dopo che l'Ue comunicasse la data dell'arrivo a Caracas di una "missione tecnica" incaricata di verificare se ci sono le condizioni per inviare osservatori alle elezioni amministrative di novembre. (segue) (Nys)