Usa-Tunisia: vicesegretario di Stato Sherman incontra premier Mechichi

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha tenuto un incontro virtuale con il primo ministro tunisino Hichem Mechichi per discutere delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Tunisia. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso di come promuovere la democrazia, proteggere i diritti umani, affrontare le sfide economiche e lavorare insieme per rispondere alla pandemia globale di Covid-19. Sherman ha anche incontrato virtualmente donne leader della società civile tunisina e ha parlato con professionisti dei media tunisini. Nei suoi incontri, il vicesegretario Sherman ha ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti al governo tunisino e al popolo tunisino in un momento cruciale della transizione democratica del paese a 10 anni dalla rivoluzione. "Gli Stati Uniti considerano la Tunisia un partner privilegiato, il cui legame (con Washington) è fondato sul nostro comune impegno per i valori democratici e per la promozione della sicurezza regionale", si legge nella relativa nota ufficiale. (Nys)