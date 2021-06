Business news: Nedeljkovic (Bmw), ridurremo costi produzione del 25 per cento entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw intende ridurre, entro il 2025, i costi di produzione del 25 per cento rispetto ai livelli del 2019. È quanto affermato dal consigliere di amministrazione Milan Nedeljkovic, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il dirigente, l'obiettivo è aumentare la competitività dell'azienda nella competizione con la concorrenza. In questo modo, ha proseguito Nedeljkovic, Bmw vuole reagire all'aumento dei costi delle materie prime e alla conversione della produzione all'elettromobilità. Per Nedeljkovic, che è responsabile della produzione del gruppo, digitalizzazione dei processi di pianificazione, logistica più snella e miglior utilizzo degli impianti esistenti sono le leve dei futuri sviluppi di Bmw. Inoltre, le capacità devono essere aumentate in modo significativo su scala globale. “Vogliamo raggiungere una capacità produttiva di tre milioni di auto all'anno entro il 2030”, ha dichiarato al riguardo Nedeljkovic. Per il 2021, è probabile che le vendite del gruppo tornino a 2,5 milioni di auto, dopo il crollo subito a causa della crisi del coronavirus. L'espansione maggiore è in Cina, dove Bmw aumenterà le proprie capacità fino a 700 mila auto nei prossimi anni. Con circa 1,6 milioni di auto, l'Europa dovrebbe rimanere la sede di produzione di maggiore importanza. (Geb)