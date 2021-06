Business news: Slovacchia, secondo Fmi il Pil reale crescerà del 4,7 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil reale della Slovacchia crescerà quest'anno del 4,7 per cento e l'anno prossimo del 4,9 per cento. Lo afferma un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi). "L'economia slovacca ha affrontato la pandemia di coronavirus da una posizione di forza, con un tasso di disoccupazione basso, un sistema bancario forte della liquidità e del capitale disponibile e un certo spazio di manovra fiscale", si legge nel rapporto. Sebbene la pandemia sia stata pagata a caro prezzo, "una risposta tempestiva ed efficace e una domanda estera resiliente hanno ridotto la portata della contrazione economica". "Nel 2020 il calo reale del Pil è stato pari al 4,8 per cento, inferiore alla media dell'eurozona e rispetto alle previsioni all'inizio della pandemia", afferma l'Fmi. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, nel 2021 viene fissato al 7,3 per cento, per poi scendere al 6,6 per cento l'anno prossimo. Per quanto riguarda il tasso di inflazione, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, che quest'anno si prevede raggiunga l'1,3 per cento, dovrebbe toccare l'1,9 per cento nel 2022. (Vap)