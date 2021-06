Business news: Albania, al via prima gara per impianto eolico a terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha lanciato la sua prima gara per un impianto eolico onshore. Lo ha annunciato la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo attraverso un comunicato stampa. Possono essere applicati tutti i progetti con una capacità compresa tra 10 MW e 75 MW. Il governo sceglierà diversi progetti con una capacità combinata di 100 MW, che potrebbe essere aumentata a 150 MW, in linea con gli obiettivi di energia rinnovabile dell'Albania. Il vincitore della gara d'appalto dovrebbe essere annunciato nella prima metà del 2023. Il ministero delle Infrastrutture e dell'Energia albanese ha lanciato la gara con il sostegno della Bers, il cui direttore per i Balcani occidentali, Matteo Colangeli, ha dichiarato: “Siamo lieti dei progressi che l'Albania sta facendo per aumentare l'energia eolica e solare attraverso gare d'appalto aperte e trasparenti. Questa è un'altra pietra miliare per la diversificazione, la resilienza e lo sviluppo sostenibile del settore energetico del Paese". Gli offerenti hanno tempo fino a metà giugno 2022 per presentare le domande. Viene chiesto loro di proporre sviluppi di energia eolica sulla base di uno studio di ubicazione del vento e uno screening di alto livello delle aree "vietate". (Alt)