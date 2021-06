Business news: Aeroflot, aumento passeggeri del 22,6 per cento fra gennaio e maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Aeroflot, la compagnia aerea di bandiera russa, ha registrato un aumento del traffico passeggeri fra gennaio e maggio è aumentato del 22,6 per cento in termini annui, pari a 13,982 milioni di persone. Il dato relativo al solo mese di maggio, invece, segna una crescita di 12,8 volte, pari a 3,592 milioni, stando a quanto riportato dall’ufficio stampa della società. "Il volume totale del traffico è stato di 3,6 milioni di passeggeri, 12,8 volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiore del 25,8 per cento rispetto al 2019", si legge nella nota. Le rotte nazionali hanno trasportato 3,1 milioni di passeggeri a maggio, 11,6 volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Rum)