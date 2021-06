Business news: Francia, a fine primo trimestre debito pubblico a 118,2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del primo trimestre dell'anno il debito pubblico della Francia è aumentato arrivando al 118,2 per cento del Pil, per un totale di 2.739,2 miliardi di euro. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee). L'aumento è causato "in parte" dalle "misure di sostegno legate alla crisi sanitaria" e al piano di ripresa, spiega l'Insee, sottolineando che la metà dell'indebitamento "aumenta la liquidità delle amministrazioni pubbliche". (Frp)