Business news: Armenia, indice attività economica cresciuto del 4,3 per cento in primi cinque mesi 2021

- L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato del 4,3 per cento a gennaio-maggio 2021 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. È quanto riferito dal Comitato statistico armeno, secondo cui l’aumento anno su anno relativo al mese di maggio si attesta invece al 10,9 per cento. Il volume della produzione industriale è aumentato del 2,3 per cento, mentre quello delle costruzioni del 14,3 per cento. L'aumento del fatturato commerciale è stato del 7,4 per cento, mentre quello nel settore dei servizi (escluso il commercio) dello 0,9 per cento. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 5,5 per cento, l'indice dei prezzi alla produzione industriale è cresciuto del 9 per cento e il volume della produzione energetica del 2 per cento. Un aumento dell'11,6 per cento è stato registrato nei volumi di fatturato del commercio estero nel periodo gennaio-maggio 2021, mentre per il solo mese di maggio la crescita è stata del 35,3 per cento rispetto allo scorso anno. Le esportazioni dall'Armenia nel periodo gennaio-maggio 2021 sono aumentate del 20,8 per cento, mentre l'import del 6,7 per cento. (Rum)