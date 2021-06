Venezuela: Usa, Ue e Canada esprimono preoccupazione per crisi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Canada esprimono profonda preoccupazione per la crisi in corso in Venezuela e per il suo impatto regionale e globale. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e del ministro degli Esteri del Canada, Marc Garneau. “La soluzione pacifica a quella profonda crisi politica, sociale ed economica deve venire dallo stesso popolo venezuelano attraverso negoziati globali condotti dal Venezuela con la partecipazione di tutte le parti interessate. Un processo negoziale completo e vincolato nel tempo dovrebbe ripristinare le istituzioni del paese e consentire a tutti i venezuelani di esprimersi politicamente attraverso elezioni locali, parlamentari e presidenziali credibili, inclusive e trasparenti”, prosegue la nota. “Chiediamo il rilascio incondizionato di tutti coloro che sono ingiustamente detenuti per motivi politici, l'indipendenza dei partiti politici, la libertà di espressione anche per i membri della stampa e la fine delle violazioni dei diritti umani”, spiega ancora la nota. “Accogliamo con favore progressi sostanziali e credibili per ripristinare i processi e le istituzioni democratiche fondamentali in Venezuela e siamo disposti a rivedere le politiche di sanzioni basate su progressi significativi in un negoziato globale. Chiediamo condizioni elettorali che rispettino gli standard internazionali per la democrazia, a partire dalle elezioni locali e regionali previste per novembre 2021”, si legge ancora nel comunicato. “Rimaniamo impegnati ad affrontare la terribile crisi umanitaria all'interno del Venezuela e accogliamo con favore un ulteriore accordo tra tutti gli attori politici in Venezuela per consentire l'accesso illimitato all'assistenza umanitaria, che includa cibo, medicine e forniture di soccorso critiche per il Covid-19”, conclude la nota.(Nys)