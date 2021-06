Business news: Spagna, Capital Energy annuncia 690 milioni investimenti in parchi eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capital Energy ha annunciato l'intenzione di investire 690 milioni di euro per sviluppare 622 MW di capacità eolica assegnati nell'asta delle energie rinnovabili tenutasi in Spagna nel gennaio scorso. Secondo quanto riferito da una nota, questi investimenti genereranno 11.760 posti di lavoro tra diretti, indiretti. Per le attività di questi parchi eolici (392 MW), la cui vita utile sarà di circa 30 anni, l'azienda ha valutato un contributo al Pil nazionale di 1,1 miliardi di euro. Capital Energy, insieme alle grandi utility - Endesa (50 MW), Iberdrola (243 MW) e Naturgy (235 MW), X-Elio (310 MW), Edp Renováveis (140 MW) e Acciona (106 MW) è stato il grande vincitore dell'asta delle rinnovabili, in cui sono stati assegnati oltre 3 GW di energie rinnovabili. Gli impianti di Capital Energy saranno realizzati in 10 regioni spagnole: Andalusia, Aragona, Cantabria, Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Navarra, Comunità Valenciana, Galizia e Principato delle Asturie. (Spm)