Business news: Spagna, governo stanzia 3,4 miliardi per riabilitazione energetica immobili

- Il governo spagnolo ha stanziato oltre 3,4 miliardi di euro per consentire ai proprietari ed agli inquilini di realizzare interventi che migliorino l'efficienza energetica degli immobili (singole case o condomini). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", si tratta di uno dei progetti di punta del Piano per la ripresa che l'esecutivo spagnolo ha presentato a Bruxelles. Se, inizialmente, i principali beneficiari delle sovvenzioni e delle detrazioni erano solamente i proprietari, ora, secondo fonti del ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, anche gli stessi inquilini potranno ricevere questi aiuti una volta raggiunto un accordo con i proprietari degli immobili. Queste sovvenzioni copriranno tra il 40 per cento ed il 90 per cento del costo complessivo dei lavori, a seconda dell'impatto energetico (installazione di caldaie, pannelli solari o cappotto termico). (Spm)