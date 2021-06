Business news: Paesi Bassi, stime economiche migliori del previsto per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per l'economia dei Paesi Bassi sono favorevoli e i danni di lungo periodo provocati dalla crisi del coronavirus rimarranno limitati. Questo quanto emerge dalle stime dell'Ufficio centrale di pianificazione olandese (Cpb), secondo cui l'economia nazionale crescerà anche più del previsto, del 3,2 per cento nel 2021, rispetto alle previsioni del 2,2 per cento pubblicate a marzo. "Nonostante la pandemia di coronavirus, l'economia olandese è in condizioni relativamente buone", ha affermato il direttore del Cpb, Pieter Hasekamp, ripreso dall'emittente "Nos". "La politica di sostegno ha funzionato bene per attutire gli effetti sul mercato del lavoro e sulla produzione e per prevenire gravi danni permanenti". (Beb)