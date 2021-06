Business news: Romania, Transgaz avvia in autunno la costruzione del gasdotto che rileverà gas del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Transgaz, l'operatore tecnico del sistema nazionale di trasmissione del gas naturale in Romania, avvierà quest'autunno la costruzione del gasdotto Tuzla-Podisor che sarà pronto in circa due anni e rileverà i gas del Mar Nero. Lo ha annunciato il direttore generale della società, Ion Sterian alla conferenza Romania Energy Hub organizzata da EM 360. "Dal primo marzo tutta la capacità di Brua (gasdotto Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria) è riservata e sui gasdotti Arad-Szeged, Nadlac-Csanadpalota tra Romania e Ungheria ogni giorno transitano la Romania tra i 4,2 e i 4,7 milioni di metri cubi di gas. Sto aspettando con grande interesse che quei commercianti del Mar Nero prendano la decisione di investimento", ha detto Sterian secondo cui, inizialmente, è necessario richiedere la prenotazione della capacità di ingresso e uscita dal sistema nazionale di trasporto del gas. "Da qualche parte a settembre-ottobre firmerò l'ordine di iniziare i lavori per il consorzio che si è aggiudicato la gara per il gasdotto Tuzla-Podisor e tra due anni siamo pronti.Questo gasdotto rileverà i gas del Mar Nero. Un investimento di circa 400 milioni di euro", ha aggiunto Sterian. Il capo di Transgaz ha precisato che, tre o quattro anni fa, la Romania non aveva nessuna centrale di compressione funzionante, e ora ne ha sei con tecnologia ultramoderna e altre due che saranno pronte entro settembre. "Con otto stazioni di compressione, la Romania può transitare praticamente qualsiasi volume di gas", ha aggiunto Sterian. (Rob)