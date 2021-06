© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinaria e una comunità che sta combattendo con passione. Avanti senza sosta per scongiurare nuovi rischi variante Delta". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)