Messico: stime aprile, economia in crescita del 21,4 per cento su anno

- L'attività economica in Messico è cresciuta ad aprile del 21,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, il primo incremento annuale registrato dal paese da 15 mesi a questa parte. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indice globale dell'attività economica (Igae, una sorta di anticipatore del pil su base mensile e non trimestrale). SU mese l'attività economica si è però contratta dello 0,2 per cento, segno che la ripresa, pur conclamata, procede a un ritmo moderato. Il dato riflette ad un tempo il nuovo impulso di cui pare godere l'economia messicana, e lo scarto con aprile 2020, mese in cui si sono inaugurate le misure di distanziamento sociale imposte dalla diffusione del nuovo coronavirus. Il settore manifatturiero è cresciuto su anno del 35,7 per cento, mentre i servizi hanno strappato una crescita del 17,0 per cento. Il comparto agroalimentare ha perso lo 0,1 per cento annuo. (segue) (Mec)