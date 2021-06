Messico: stime aprile, economia in crescita del 21,4 per cento su anno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze ha stimato che il 2021 possa chiudersi con una incremento del 5,3 per cento del Pil. Il dato, contenuto nel documento preliminare sulle linee generali di politica economica del 2022 presentato al Parlamento, corregge il precedente pronostico del 4,6 per cento, grazie soprattutto ai progressi registrati nella campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus. Non meno importante la vigorosa ripresa dell'economia degli Stati Uniti, che si stima chiuda l'anno in corso con un aumento del 5,8 per cento. Una dinamica che si prevede possa beneficiare anche del consolidamento del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "Si stima che questi nuovi elementi possano compensare l'effetto della sospensione parziale delle attività disposta a inizio dell'anno per contenere la propagazione della Covid-19, che ha avuto un effetto temporale, settoriale e regionale più limitato di quella di aprile-maggio 2020, e delle mancate forniture di gas naturale sperimentate durante alcuni giorni della seconda metà di febbraio", recita ancora la nota. Per il 2022, il ministero guidato da Arturo Herrera stima una crescita del 3,6 per cento. (Mec)