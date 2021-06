© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci uniamo al dolore e al cordoglio di Medici Senza Frontiere per l'omicidio dei tre operatori umanitari uccisi brutalmente in Tigrè. È necessario si chiarisca la dinamica di questo vile attacco contro chi è nella regione per aiutare chi soffre". Lo scrive su Twitter la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni.(Res)