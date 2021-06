Usa-Francia: incontro Blinken-Macron, focus su sicurezza transatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha discusso degli impegni condivisi tra Stati Uniti e Francia per la sicurezza transatlantica e per la duratura alleanza nell'ambito della Nato. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Le parti hanno sottolineato gli obiettivi condivisi di stabilire una relazione stabile e prevedibile con Mosca affrontando “il comportamento aggressivo e irresponsabile della Russia, anche nei confronti dell'Ucraina”, si legge nella relativa nota ufficiale. I due hanno discusso della cooperazione transatlantica nell'affrontare le pratiche economiche coercitive della Repubblica popolare cinese e i tentativi di minare l'ordine internazionale basato sulle regole. Blinken e Macron hanno scambiato opinioni sulla lotta alle minacce terroristiche, sul sostegno alla democrazia e sugli sforzi congiunti per migliorare la capacità dei partner africani nella regione del Sahel. Le parti hanno anche discusso degli sforzi in corso con l'Africa e altri partner per affrontare le crisi umanitarie e dei diritti umani nel Tigrè, sottolineando al contempo la necessità che i leader libanesi si uniscano per il bene del popolo libanese.(Nys)