Rpt-Colombia: attacco armato contro elicottero del presidente Duque

- Ripetizione con testo corretto - L'elicottero in cui viaggiava il presidente della Colombia, Ivan Duque, è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio di venerdì mentre attraversava una zona del dipartimento Norte de Santander, provincia al confine con il Venezuela. Il capo di Stato, che si trovava a bordo del velivolo con il ministro della Difesa e il ministro degli Interni, è rimasto illeso così come i suoi accompagnatori e i membri dell'equipaggio. Lo stesso Duque ha fatto sapere dell'attentato attraverso un video messaggio, spiegando che l'assalto è avvenuto nei pressi della città di Cucuta, capoluogo del dipartimento, mentre il gruppo era di ritorno da un impegno nella località di Sardinata. "E' stato un attentato codardo, abbiamo ricevuto l'impatto di proiettili", ha denunciato il capo di Stato, che ha quindi affermato che il governo "non si fa intimidire dalla violenza del narcotraffico, del terrorismo e della delinquenza organizzata". "Il dispositivo di difesa dell'elicottero ha impedito conseguenze letali", ha inoltre sottolineato Duque. Immagini diffuse dai mezzi stampa locali mostrano diversi segni dei proiettili sul velivolo. (segue) (Vec)