Americhe: sottosegretario di Stato Nurland inizia tour in Paraguay, Panama e El Salvador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il loro viaggio in Paraguay, il sottosegretario Nuland e la delegazione degli Stati Uniti incontreranno il presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez per discutere della cooperazione per affrontare le sfide poste dalla pandemia globale e dei modi per rafforzare la democrazia nell'emisfero. Il sottosegretario Nuland e il ministro degli Esteri Acevedo co-presiederanno il secondo Dialogo di partenariato strategico tra Stati Uniti e Paraguay sulla democrazia e la sicurezza regionali, il commercio e gli investimenti, lo sviluppo e la cooperazione in materia di governance e le relazioni bilaterali. (segue) (Nys)