Business news: Germania, Antitrust avvierà procedura contro Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) ha comunicato che avvierà una procedura contro Apple per sospetto abuso di posizione dominante. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'azienda di Cupertino in California è l'ultimo dei “Grandi quattro” del settore IT su cui il Bkarta sta indagando, dopo Facebook, Google e Amazon. In tutti i casi, si tratta di presunto abuso di posizione dominante. In particolare, il presidente dell'Autorità antirust tedesca, Andreas Mundt, ha dichiarato: “Esamineremo se, in diversi mercati, Apple ha costruito un ecosistema digitale attorno all'iPhone con il sistema operativo iOS proprietario”. Apple produce telefoni cellulari, tablet e computer e allo stesso tempo vende una gamma di servizi relativi ai dispositivi, come App store, iCloud, Apple Music e Apple TV. “Oltre alla posizione del gruppo in queste aree, ci occuperemo anche dell'ampia integrazione su più livelli di mercato, delle risorse tecnologiche e finanziarie dell'azienda e del suo accesso ai dati”, ha aggiunto Mundt. Uno degli obiettivi dell'indagine del Bkarta sarà il funzionamento dell'App store, che consente ad Apple di “influenzare le attività commerciali di terzi”. (segue) (Geb)