Business news: Omv Petrom entra nel mercato del gas naturale liquefatto

- Omv Petrom, la più grande compagnia energetica del sud-est Europa, ha ottenuto una licenza per commercializzare il gas naturale liquefatto (Gnl), diversificando così le sue attività nel mercato del gas e dei prodotti correlati. Lo ha affermato la stessa società in un comunicato. "L'ingresso di Omv Petrom in questo mercato è un'evoluzione naturale. Riteniamo che il gas naturale abbia un ruolo essenziale nella transizione energetica della Romania, soprattutto perché possiamo accedere a queste risorse. Il gas naturale ha molteplici applicazioni nella produzione di elettricità, nei trasporti e nell'industria e può anche contribuire alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della sicurezza energetica. E il gas naturale liquefatto è una soluzione più pulita per la mobilità", ha affermato Franck Neel, membro del Consiglio di amministrazione di Omv Petrom responsabile di Downstream Gas. Il gas naturale, attraverso la liquefazione, può essere stoccato e trasportato in sicurezza su distanze molto lunghe, con un alto grado di efficienza economica ed energetica. (Rob)