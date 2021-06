Americhe: Corte diritti umani decide su "diritto umano" a rielezione a vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) dirà oggi se, nelle Americhe, esiste o meno il "diritto umano" a non avere limiti ad essere rieletti a presidente. Pur trattandosi di un "parere", privo di efficacia diretta sugli ordinamenti ma con valore giuridico riconosciuto, si tratta di un pronunciamento storico visti i numerosi e polemici casi evocati nella regione. L'opinione "consultiva" nasce da una richiesta avanzata dalla Colombia nel 2019, ma è stato - tra gli altri - argomento centrale nella recente storia politica della Bolivia, con il controverso caso di Evo Morales. Il "cocalero" aveva assunto per la prima volta l'incarico di presidente nel gennaio del 2006. Nel 2009 venne approvata una riforma della Costituzione che rese possibile l'elezione per due mandati consecutivi di cinque anni, intervento che rese possibile la candidatura di Morales nel 2010 e nel 2014. Nel 2016 fu indetto un referendum per riformare la Costituzione nelle parti in cui vietava la rielezione delle alte cariche di governo. Il referendum non passò per un esiguo margine di voti - 51,3 per cento contro il 48,7 per cento - imponendo un primo stop alla ricandidatura di Morales per le elezioni dell'autunno 2019. (segue) (Brb)