Americhe: Corte diritti umani decide su "diritto umano" a rielezione a vita (2)

- Di lì a poco, accogliendo un ricorso del partito di governo Mas, la Corte costituzionale della Bolivia stabilì che il veto posto dalla Carta era comunque incompatibile proprio con l'esercizio del diritto umano di essere eletto, iscritto nella Convenzione americana. Una sentenza che di fatto ha aperto alla rielezione indefinita del capo dello stato, nonostante la serrata critica delle opposizioni e il ricorso da queste presentato alla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). Morales si sarebbe quindi ripresentato agli elettori, sconfiggendo il centrista Carlos Mesa. Una vittoria che non avrebbe comunque garantito al leader del Movimento per il socialismo (Mas) la continuità al potere: le voci di brogli scatenate all'ndomani della chiusra delle urne, hano costretto Evo prima a rimettere il mandato, quindi a un esilio iniziato in Messico e proseguito in Argentina. (Brb)