Covid: Speranza, su finale Europei di buon senso le parole di Draghi

- "Se i numeri dei contagi in Gran Bretagna continueranno a crescere ritengo che le parole del presidente Draghi siano di buon senso". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla possibilità che la finale degli Europei di calcio possa svolgersi in una citta diversa da Londra a causa dell'aumento dei contagi dovuti alla variante Delta. "Comunque ci sarà tempo per fare una valutazione", ha aggiunto.(Rin)