Afghanistan: Biden, pronti a sostenere partnership dopo ritiro (2)

- La visita della delegazione afgana guidata da Ghani a Washington avviene nel pieno dell’offensiva lanciata dai talebani che questa settimana hanno conquistato ben tra capoluoghi di provincia. Dal primo maggio il movimento estremista è riuscito a prendere il controllo di oltre 50 distretti in Afghanistan attraverso la mediazione locale, attacchi e grazie al ritiro senza combattere delle forze di sicurezza del governo. La scorsa settimana, il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. ha dichiarato a una commissione per gli stanziamenti del Senato che esiste una "media" probabilità che Al Qaeda o lo Stato Islamico possano riemergere in Afghanistan nei prossimi due anni, aumentando la prospettiva di una rinascita di gruppi terroristici nella regione. Secondo quanto riferito dal “The Wall Street Journal”, l’intelligence degli Stati Uniti teme che il governo dell’Afghanistan potrebbe crollare appena sei mesi dopo il completamento del ritiro delle forze Nato dal Paese. Le agenzie di intelligence hanno rivisto le loro stime precedentemente più ottimistiche alla luce dell’avanzata talebana nel nord del Paese resa ancora più rapida anche a seguito della resa senza combattere dei militari di Kabul che hanno anche abbandonato agli insorti armi, mezzi e altre attrezzature fornite proprio dalle forze Usa. (Nys)