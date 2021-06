Afghanistan: Biden incontra Ghani e Abdullah, ribadito sostegno Usa dopo ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato il benvenuto alla Casa Bianca all'omologo afghano Ashraf Ghani e al presidente dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, con i quali ha discusso del sostegno Usa al paese, anche attraverso l'assistenza alla sicurezza alle forze di difesa e di sicurezza nazionali afgane, allo sviluppo e all'assistenza umanitaria per sostenere il popolo afghano e l'impegno diplomatico a sostegno della pace. Lo rende noto la Casa Bianca. "Il nostro forte sostegno e partenariato è progettato per impedire che l'Afghanistan venga mai più utilizzato come rifugio sicuro per il terrorismo; mantenere la stabilità afghana e costruire l'autosufficienza; promuovere la crescita economica; preservare le conquiste sociali nell'istruzione, nella salute, nell'emancipazione delle donne e nello stato di diritto; proteggere i diritti delle donne, delle ragazze e delle minoranze; rafforzare la società civile afgana; e rispondere ai bisogni umanitari", si legge nella nota ufficiale. "Gli Stati Uniti - prosegue la Casa Bianca - continueranno a fornire assistenza attraverso il loro duraturo partenariato con l'Afghanistan per promuovere il futuro pacifico e stabile che il popolo afghano desidera e merita".(Nys)