- Durante il viaggio in El Salvador, la delegazione degli Stati Uniti incontrerà il presidente Bukele e altri leader politici per discutere di migrazione, democrazia e obiettivi regionali. Incontreranno anche membri della società civile e del settore privato per discutere il ruolo chiave che questi gruppi svolgono nella creazione di un ambiente in cui tutti i salvadoregni possano prosperare. (Nys)