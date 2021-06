Business news: Usa, spagnola Acciona costruirà canale anti-inondazioni lungo 48 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dalla spagnola Acciona è stato selezionato per costruire, operare e gestire un canale di prevenzione delle inondazioni lungo più di 48 chilometri negli Stati Uniti tra Fargo (North Dakota) e Moorhead (Minnesota). Secondo quanto riferito da Acciona in un comunicato, il progetto, la cui costruzione dovrebbe durare cinque anni, comporterà un investimento totale di 2,34 miliardi di euro, e l'infrastruttura servirà a deviare il deflusso delle acque piovane del Red River lontano dai centri abitati, che sono regolarmente colpiti da inondazioni. L'accordo tra la Fargo-Moorhead Metropolitan Flood Diversion Authority e il consorzio (Acciona, Shikun & Binui e North American Construction Group) include, oltre alla costruzione del canale, tutte le infrastrutture associate necessarie come ponti, attraversamenti ferroviari e acquedotti. Una volta completato, proteggerà più di 235 mila persone nei principali centri abitati tra Fargo e Moorhead. Acciona è diventata negli ultimi anni un attore importante nel settore energetico statunitense. Dispone, infatti, di oltre 1 GW di energia eolica installata nei suoi dieci parchi eolici. (Spm)