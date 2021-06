Covid: M5s, bene Cts su riapertura discoteche, ora si indichi una data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è arrivata la notizia per la quale abbiamo tanto lavorato nelle passate settimane: Il Cts ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche e dei locali da ballo con il green pass e nel rispetto di tutte le prescrizioni in grado di far divertire i nostri ragazzi e le nostre ragazze in sicurezza". Così la deputata del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive Maria Soave Alemanno, componente del direttivo del partito alla Camera. "Ora - aggiunge - chiediamo al governo di individuare al più presto la data di riapertura, che siamo certi sarà vicina nel tempo, consentendo così agli operatori di programmare la ripartenza e iniziare a risalire la china dopo mesi di chiusura ed enormi ricadute economiche". "Sono personalmente molto soddisfatta di questo risultato e di aver contribuito a chiarire che questi luoghi di ritrovo, se riaperti nel pieno rispetto dei protocolli, saranno un fattore di sicurezza e di prevenzione del contagio molto più di tanti assembramenti che abbiamo visto in queste settimane in spazi pubblici non sottoposti a particolari prescrizioni" conclude. (Com)