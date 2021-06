Pa: Formez, prova concorso Roma annullata per quesito con due risposte uguali su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a quanto avvenuto stamattina alla Fiera di Roma dove, "a causa di un problema tecnico", la sessione del concorso per funzionario amministrativo del Comune di Roma è stata rinviata al prossimo 5 luglio, Formez Pa precisa in una nota che "nel corso della prova d’esame, regolarmente partita verso le ore 10:20, alcuni candidati hanno fatto presente che un quesito presentava due risposte uguali su tre. La commissione d’esame, all’esito delle verifiche, ha confermato tale circostanza, manifestando immediatamente l’intenzione di voler azzerare la prova. La responsabile del progetto Formez Pa ha interloquito - si legge nella nota - con la presidente della commissione con cui Formez collabora, affinché facesse continuare a lavorare i candidati fino al termine della prova, come da prassi, dal momento che ci sarebbe stato sicuramente il tempo e il modo di effettuare ogni verifica sia sul test specifico, sia sul destino dei candidati per i quali tale test avrebbe determinato o meno l’idoneità. Tali tentativi sono stati vani. La presidente, non tenendo conto di quanto rappresentato dal Formez, ha dato l’avviso ai candidati prima di sospensione e poi dell’annullamento della prova. Si è venuta, quindi, a creare una situazione che mai si era verificata nei concorsi gestiti da Formez". L'associazione sottolinea, inoltre, "che l’istituto sta gestendo il concorso Roma - che conta oltre 230 mila candidati e 65 sessioni d'esame fino al 4 agosto - con impegno e professionalità. Grande è dunque il dispiacere per il fatto che i candidati convocati oggi non abbiano potuto sostenere la prova. Formez Pa si è in ogni caso immediatamente attivato per svolgere la sessione di recupero il 5 luglio. I 1.451 candidati presenti questa mattina saranno convocati in unica sessione alle ore 8.30", conclude la nota. (Com)