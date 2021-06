Italia-Slovenia: Di Maio, nostri paesi legati da profonda e sincera amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso le “felicitazioni della Repubblica italiana e dei suoi cittadini per il 30esimo anniversario dell’indipendenza della Repubblica di Slovenia, Paese a cui siamo legati da profonda e sincera amicizia”. Lo riferisce il ministero degli Esteri in un messaggio su Facebook, precisando che il titolare della Farnesina ha espresso anche i suoi auguri per l'imminente inizio della presidenza di turno slovena del Consiglio Ue.(Res)